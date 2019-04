Doppelmord von Schnaittach : Eltern mit Hammer erschlagen und eingemauert - lebenslange Freiheitsstrafen

Nürnberg Der Fall machte bundesweit Schlagzeilen: In einer beschaulichen Gemeinde bei Nürnberg soll ein Paar die Eltern des Mannes erschlagen und dann die Leichen im Haus eingemauert haben. Jetzt sind die Urteile gesprochen worden.

Wegen Doppelmordes an den Eltern des Mannes muss ein Paar aus dem mittelfränkischen Schnaittach bei Nürnberg lebenslang hinter Gitter. Das Landgericht Nürnberg-Fürth verurteilte den 26-jährigen Informatiker und seine drei Jahre jüngere Frau am Donnerstag zur Höchststrafe. Die beiden Leichen hatte die Polizei erst einige Wochen nach der Tat entdeckt - eingemauert in einem Nebenraum im Anwesen der Eltern.