Große Suchaktion in Döbeln Neunjährige Valeriia bleibt weiter verschwunden

Am Sonntag hatten Polizisten einen Bereich des Flusses Mulde durchkämmt, der von der Wasserschutzpolizei nicht befahren werden kann. Zudem waren nochmals Anwohner befragt worden. Es sei nicht auszuschließen, dass sich jemand aufgrund der großen Berichterstattung in den Medien an ein Detail oder Beobachtungen erinnere, hatte eine Sprecherin am Samstagabend erläutert. Generell sei der personelle Aufwand am Wochenende aber nicht mehr so groß wie noch am Freitag.