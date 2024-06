Seit Montagmorgen Polizei sucht weiter nach vermisster Neunjähriger in Sachsen

In Sachsen wird ein neun Jahre altes Mädchen vermisst. Das am Montagmorgen zuletzt gesehene Kind sei noch nicht wieder aufgetaucht, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen mit. Mit Hochdruck wird nach dem Mädchen gesucht. Neben dem Stadtgebiet stehen dabei auch Gewässer wie die Mulde und Teiche im Fokus, auch Taucher und Wasserschutzpolizei sind im Einsatz, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag berichtete. „Es wird in alle Richtungen ermittelt.“ Auch Befragungen im Umfeld der Familie sowie entlang des Schulweges würden fortgesetzt.