Seit Montagmorgen Polizei sucht nach vermisster Neunjähriger in Sachsen

In Sachsen wird ein neun Jahre altes Mädchen vermisst. Das am Montagmorgen zuletzt gesehene Kind sei noch nicht wieder aufgetaucht, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen mit. Die Suche laufe. Das Mädchen hatte sich den Angaben nach am Morgen in Döbeln westlich von Dresden gegen 06.50 Uhr auf den Weg zur Schule gemacht. Meist nutze es dazu einen Bus.