Nach Aufregung im Allgäu : Doch keine Maden in Chickenbox – Polizei korrigiert Mitteilung

Doch keine Maden in Chickenbox – Polizei korrigiert Mitteilung

Kempten Eine Meldung über angebliche Maden in einer Fastfoodlieferung im Allgäu sorgte Anfang der Woche. Ein Jugendlicher wollte das Getier in seiner Chickenbox entdeckt haben. Doch jetzt stellt sich die Geschichte anders dar.

Von der Polizei gemeldete angebliche Maden in einer Chickenbox eines 17-Jährigen haben sich als harmlose Lebensmittelreste herausgestellt. Bei einer Laboruntersuchung habe sich herausgestellt, dass es sich tatsächlich um unbedenkliche pflanzliche Lebensmittelreste gehandelt habe, teilte die Polizei in Kempten am Freitag mit. Bei der ersten Inaugenscheinnahme seien diese Reste nicht von Maden zu unterscheiden gewesen.