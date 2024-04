In Australien Dingos wollten Brötchen von Sänger Johannes Oerding klauen

Der Kapellener Oerding ist Gastgeber der Vox-Musikshow „Sing meinen Song - das Tauschkonzert“, die am Dienstagabend in die elfte Staffel startet. Oerding befindet sich eigenen Worten nach in einem Sabbatjahr. „Deshalb werde ich viel reisen – in der Hoffnung, dass mir etwas passiert, was ich auf meinem nächsten Album festhalten kann.“ Er werde den Großteil des Jahres wahrscheinlich nicht in Deutschland verbringen, sagte der Musiker.