Dietzenbach : Diebstahl von 800-Kilogramm-Glocke gibt Rätsel auf

Dietzenbach In Hessen fahndet die Polizei bislang erfolglos nach dem Verbleib einer vom Friedhof in Dietzenbach gestohlenen, 800 Kilogramm schweren Kirchenglocke. Viel Reibach können die Diebe mit dem Stück nicht machen - die Glocke besteht „nur“ aus Stahl und nicht aus Bronze.

Noch immer sei unklar, wie es den Tätern gelingen konnte, das historische Objekt vom Gelände zu schaffen, teilte das Polizeipräsidium Südosthessen am Montag dem Evangelischen Pressedienst (epd) mit. Die Stadt Dietzenbach und Bürgermeister Dieter Lang (SPD) als Privatmann setzten in der Zwischenzeit Belohnungen von jeweils 500 Euro für Hinweise zum Verbleib der historischen Glocke aus.

Als die Kirchengemeinde im Jahr 2008 neue Glocken gießen ließ, wurden die alten aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg an mehreren Orten in der Stadt aufgestellt. Stadt und Polizei vermuten, dass die Täter irrtümlicherweise annahmen, ihr Diebesgut bestehe aus Bronze statt aus dem deutlich billigeren Stahl. Ein Stadtsprecher bezifferte den Sachschaden an dem demolierten Friedhofstor auf 5000 Euro. Die verschwundene Glocke sei von großem ideellen Wert für Dietzenbach.