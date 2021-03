Die Stadttaube hat sich gut an das Leben in Städten und Dörfern angepasst. Das Gurren dürfte den meisten Menschen vertraut sein, was unter anderem daran liegt, dass die Taube nicht sonderlich scheu und meistens in großen Gruppen unterwegs ist. Sie geht lebenslange Partnerschaften ein und gilt damit als sehr treu.

Geben Sie hier Ihre Stimme für die Stadttaube ab.