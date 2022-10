Bei Thüringen auf dem zehnten Platz und Baden-Württemberg auf dem elften Platz ähneln sich die Werte: Der Anteil beider Bundesländer an der deutschen Windenergie liegt bei etwa drei Prozent. In Thüringen bringen 850 Anlagen 1,73 GW, in Baden-Württemberg sind es 772 Windräder und 1,72 GW Leistung.