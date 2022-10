Erneuerbare Energien : Diese Bundesländer sind Windkraft-Spitzenreiter

Deutschland Die Energiewende ist und bleibt Thema – eine wichtige Rolle spielt dabei die Windkraft. Die Bundesländer schlagen sich unterschiedlich gut beim Ausbau der Windparks, hier gibt es das Ranking: Vom Windkraft-Streber bis zum - Nachhilfeschüler.

In Deutschland gibt es aktuell mehr als 28.000 Windräder, die Zahl der neu in Betrieb genommenen Anlagen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 liegt etwa auf demselben Niveau wie im Vorjahr.

Was zuerst gut klingt, differenziert sich bei genauerem Hinsehen. Will Deutschland die gesteckten Klimaziele erreichen, ist ein deutlich schnellerer Ausbau nötig. Die Probleme dabei: Jedes Bundesland hat für den Anlagenbau eigene Gesetze verabschiedet, es gibt zu wenig verfügbare Flächen und langwierige Genehmigungsverfahren lähmen den Windkraftmarkt. Auch die strengen Abstandsregeln und immer wieder klagende Bürgerinitiativen hemmen den Ausbau.