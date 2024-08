Beutezüge nehmen zu Diebstahl im Krankenhaus – so schützen sich Patienten

Zwar gebe es meist Mitpatienten auf den Zimmern, aber auch diese würden zu Behandlungen abgeholt oder bekämen gelegentlich nichts mit, weil sie schliefen. Das Zimmer sei dann unbeaufsichtigt - eine ideale Gelegenheit für Diebe. Bargeld oder das Smartphone sollten Patienten deshalb unbedingt in einem abschließbaren Fach im Krankenzimmer deponieren. Denn, so Schäfer: Das Aufbrechen eines Tresors im Krankenhaus komme sehr selten vor. Ist kein Safe oder abschließbares Fach im Zimmer vorhanden, sollten Patienten ihre Wertsachen in der Verwaltung abgeben, rät der Experte.