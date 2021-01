Verfahren in Oldenburg : Diebesbande soll Getreide im Wert von 1,7 Millionen Euro gestohlen haben

Verfahren in Oldenburg

Oldenburg Acht Männer stehen in Oldenburg vor Gericht, weil sie eine Firma innerhalb von zweieinhalb Jahren um rund 6800 Tonnen Getreide erleichtert haben sollen. Das Vorgehen der Verdächtigen soll ziemlich dreist gewesen sein.

Wegen Diebstahls von Getreide im Wert von 1,7 Millionen Euro hat die Staatsanwaltschaft im niedersächsischen Oldenburg Anklage gegen acht mutmaßliche Mitglieder einer kriminellen Bande erhoben. Binnen zweieinhalb Jahren sollten die sieben Männer und eine Frau bei einem Futtermittelhersteller in Garrel in großem Stil immer wieder Getreide entwendet haben, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Mehrere Beschuldigte waren bei der Firma angestellt.