„Tagesschau“-Moderator geschockt : Diebe stehlen die Autoreifen von Jan Hofer

Hamburg Jan Hofer wurde bestohlen: Unbekannte haben seine Autoreifen abmontiert. Der „Tagesschau“-Chefmoderator postete auf Instagram ein Foto. Er wunderte sich, weil auf der gleichen Straße auch teurere Wagen parkten. Zur Arbeit fuhr er mit dem Taxi.

Unbekannte haben die Reifen vom Auto des „Tagesschau“-Chefsprechers Jan Hofer (69) abmontiert und gestohlen. Ein Foto, das Hofer am Dienstag auf seinem Instagram-Account postete, zeigt den kleinen schwarzen Wagen räderlos im Hamburger Bezirk Eimsbüttel am Straßenrand stehen. „Heute Morgen vor meiner Haustür. Oh Schreck, die Reifen sind weg!“, schrieb der TV-Sprecher dazu.