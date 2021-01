Kuriose Verfolgungsjagd : Dieb flüchtet im gestohlenen Streufahrzeug vor der Polizei - mit 15 Stundenkilometern

In Kiel hat ein Mann ein Streufahrzeug gestohlen und hat sich damit auf die Straße begeben. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und hatte keine große Mühe, den Langfinger einzufangen. Er war ziemlich langsam unterwegs.

Mit waghalsigen 15 Stundenkilometern hat ein von der Polizei ertappter Dieb eines Streufahrzeugs in Kiel einen Fluchtversuch unternommen. Wie die Beamten in der schleswig-holsteinischen Hauptstadt am Freitag erklärten, war dies die Höchstgeschwindigkeit des Gefährts. Allerdings ignorierte der Mann alle Anhaltesignale und rammte einen Streifenwagen, der sich vor ihn setzte und ihn ausbremsen wollte. Am Ende gelang dem Mann dann unerkannt die Flucht zu Fuß.