Waghäusel : Mann auf Bahngleise gestoßen - Haftbefehl gegen zwei Verdächtige

Waghäusel Nachdem ein Mann in Waghäusel bei Karlsruhe ins Gleisbett gestoßen und schwer verletzt worden war, hat die Polizei zwei mutmaßliche Täter gefasst. Gegen die Verdächtigen wurde Haftbefehl erlassen.

Der 54-Jährige war nach der Tat am Dienstag von einem Güterzug erfasst und schwer verletzt worden. Der 22 Jahre alte Beschuldigte soll das Geschehen abgesichert und die Tat so gefördert haben. Die Brüder stammten aus Syrien und seien in einer Asylbewerberunterkunft festgenommen worden, hieß es in der Mitteilung. Auf ihre Spur kamen die Ermittler aufgrund von Zeugenhinweisen.