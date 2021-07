Trauer um Holocaust-Überlebende : Esther Bejarano war die Stimme gegen das Schweigen

Im Alter von 96 Jahren ist Esther Bejarano am Samstag in Hamburg gestorben. Foto: dpa/Axel Heimken

Düsseldorf Sie überlebte das Konzentrationslager Auschwitz und kämpfte bis zuletzt gegen Intoleranz und Extremismus. Nun ist Esther Bejarano im Alter von 96 Jahren in ihrer Wahlheimat Hamburg gestorben. Ein Nachruf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Regina Hartleb Redakteurin für Kultur und Wissen

Sie hätte gewiss gerne auf ihre große Bekanntheit verzichtet und stattdessen ein ruhiges Leben in Israel oder Hamburg geführt. Und doch trauern nun Menschen im ganzen Land um Esther Bejarano. Mit 96 Jahren ist die vielleicht prominenteste deutsche Überlebende des Holocaust am Samstag gestorben. Dass sie die Gräuel des NS-Regimes überlebt hatte, empfand sie ihr Leben lang als ein Wunder. Bis zuletzt erhob sie ihre Stimme gegen rechte Gewalt und Intoleranz. Am Samstag verstarb Esther Bejarano in ihrer Heimat Hamburg. Sie wurde 96 Jahre alt.

Erste Risse bekommt die zunächst unbeschwerte Kindheit im Saarland, als Esther Bejarano zehn Jahre alt ist. Plötzlich dürfen sie und ihre Geschwister nicht mehr die „arische Schule“ besuchen, Geschäfte betreten oder ins Kino gehen. „Wir haben das als Kinder natürlich überhaupt nicht verstanden“, erzählte sie 2015 im Interview mit dem NDR. Zur geplanten Auswanderung nach Palästina kommt es nicht mehr. 1941 stecken die Nazis alle Auswanderwilligen in Zwangsarbeiterlager. „Hab dich nicht so. Du wirst noch Schlimmeres erleben“ sagt damals ein Polizist zu dem weinenden Mädchen. Bejarano ist gerade einmal 16 Jahre alt.

Die Realität übersteigt später jegliche Vorstellung dieser düsteren Prophezeiung: Zwei Jahre später steigt die nun 18-Jährige aus einem Viehwaggon im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Eine gehörige Portion Mut und Glück retten ihr dort das Leben: Als die NS-Schergen für das Lager-Orchester eine Akkordeonspielerin suchen, zögert sie nicht und meldet sich. Dabei hat Bejarano nie zuvor ein Akkordeon in der Hand gehabt. Innerhalb einer Stunde bringt sie sich das Nötigste bei. „Wie ich das geschafft habe, weiß ich bis heute nicht“, erinnert sie sich später. Das musikalische Elternhaus und Unterricht am Klavier retten ihr das Leben. Das Orchester spielt immer dann, wenn die Lagerinsassen zur Arbeit gehen. „Sie winkten uns manchmal zu. Sie dachten wohl: Wo Musik spielt, kann nichts Schlimmes sein“, schreibt Bejarano in ihrem Buch „Erinnerungen“.

Typhus und Keuchhusten überlebt die junge Frau in Auschwitz. Weil sie „arisches“ Blut ihrer Großmutter in ihren Adern hat, verlegen die Nazis sie ins KZ Ravensburg. Als 1945 dort die Sowjets anrücken, muss sie mit auf den „Todesmarsch“ nach Malchow. Auch das überlebt sie.

„Ich habe viel Glück in meinem Leben gehabt, ein ganz großes Glück, ein unheimliches Glück" – dies war einer ihrer häufigsten Sätze in den vergangenen Jahrzehnten. Nach 15 Jahren in Israel kehrt sie 1960 mit ihrer Familie nach Deutschland zurück. In Hamburg eröffnet sie später eine Boutique. Als 1970 die NPD in der Nähe ihres Ladens einen Stand aufbaut, beginnt Bejaranos Kampf gegen das Schweigen. Fortan reist sie durch die Republik und erzählt den Menschen im Land ihre Geschichte. Alle Generationen hören ihr zu. Und bewundern ihre Kraft, das Unvorstellbare in Worte zu fassen und dabei dennoch lebensbejahend zu wirken. Und Bejarano findet auch ungewöhnliche Wege, um gehört zu werden, etwa bei gemeinsamen Auftritten mit der Kölner Hip-Hop-Band Microphone Mafia.

Eines ihrer letzten Gespräche führte Bejarano wie so oft mit jungen Menschen: Am 20. April dieses Jahres, dem Tag ihrer Deportation nach Auschwitz vor 78 Jahren, kam sie mit Schülern eines Kevelaerer Gymnasiums zum digitalen Zeitzeugengespräch zusammen. „Ich glaube, wenn wir Überlebende des Holocaust nicht mehr da sind, dann werden die jungen Menschen unsere Geschichte weitererzählen“, sagte sie im Gespräch mit dem NDR.