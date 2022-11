In den vergangenen Wochen machte die „Letzte Generation“ immer wieder von sich reden. Anfang Oktober blockierte die Gruppe in Berlin Autobahnausfahrten, hier am Spandauer Damm. Dafür klebten sie sich selbst auf der Straße fest. Das Ziel ist es, ein Tempolimit auf den Autobahnen zu erreichen, um den CO2-Ausstoß zu verringern.