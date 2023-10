Meiste Unfälle mit Verletzten Das sind die gefährlichsten Straßen in Deutschland

Hamburg · Wo in Deutschland ereignen sich die meisten Autounfälle? In einer aktuellen Studie wurden die statistisch gefährlichsten Straßen bundesweit ermittelt. In den „Top Ten“ ist auch eine Stadt in NRW.

27.10.2023, 09:11 Uhr

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiautos (Symbolfoto). Foto: dpa/Carsten Rehder

Die Zahl der bundesweiten Autounfälle ist 2022 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als elf Prozent gestiegen. Doch in welchen Bundesländern und Städten passieren die meisten Unfälle? Dieser Frage ist die Allianz Direct Versicherung nachgegangen und hat dafür Daten des Deutschen Unfallatlas, der Bundesanstalt für Straßenwesen sowie des Statistischen Bundesamtes ausgewertet. Besonders oft krachte es demnach in den Stadtstaaten: Zwischen 2020 und 2022 lag der Jahresdurchschnitt in Hamburg bei 3,28 Verkehrsunfälle pro 1000 Einwohner und in Bremen bei 3,22. Nach Schleswig-Holstein (3,17) folgt Berlin auf dem vierten Rang (2,91). Die Allianz Direct hat zudem untersucht, auf welchen Straßen die meisten Unfälle mit Verletzten passieren. Dabei sticht Berlin hervor: In der Hauptstadt befinden sich gleich vier der zehn gefährlichsten Straßen des Landes. Die zweitgefährlichste Straße, die Frankfurter Allee, mündet sogar in die achtgefährlichste, die Karl-Marx-Allee, im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Ebenfalls in Berlin gibt es die Straße, an der sich die meisten Unfälle mit Schwerverletzten ereignet haben, den Mariendorfer Damm. An der unrühmlichen Spitze des Rankings befindet sich jedoch ein anderer Stadtstaat: Hamburg. Die Kieler Straße in Hamburg gilt der Studie zufolge als Deutschlands gefährlichste Straße. Im Jahr 2022 ereigneten sich dort 53 Unfälle mit Verletzten. Die zehn gefährlichsten Straßen in Deutschland Kieler Straße, Hamburg (53 Unfälle in 2022, davon fünf mit schweren Verletzungen) Frankfurter Allee, Berlin (49 Unfälle, davon acht schwer) Vahrenwalder Straße, Hannover (49 Unfälle, davon sechs schwer) Brunsbütteler Damm, Berlin (45 Unfälle, davon neun schwer) Mariendorfer Damm, Berlin (42 Unfälle, davon zehn schwer) A8, Leonberg (Landkreis Böblingen) (41 Unfälle, davon sechs schwer) Invalidenstraße, Berlin (35 Unfälle, davon vier schwer) Karl-Marx-Allee, Berlin (35 Unfälle, davon zwei schwer) Fackenburger Allee, Lübeck (34 Unfälle, davon drei schwer) Venloer Straße, Köln (33 Unfälle, davon vier schwer) Obwohl auf vielen deutschen Autobahnen kein Tempolimit gilt, haben Autofahrer dort statistisch weniger Unfälle mit Verletzten als auf „normalen" Straßen. An der Spitze des Rankings taucht mit der A8 im Landkreis Böblingen in Baden-Württemberg nur eine Autobahn auf. Am sichersten ist der Straßenverkehr in Deutschland übrigens in Thüringen. In dem Bundesland lag die durchschnittliche Anzahl der Verkehrsunfälle pro 1000 Einwohner zwischen 2020 und 2022 bei weniger als zwei im Jahr (1,83). Baden-Württemberg (2,26) und Hessen (2,27) gelten ebenfalls als verhältnismäßig sicher.

