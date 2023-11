Studie Das ist die dynamischste Großstadt Deutschlands

Im Nachhaltigkeitsindex verdrängt Heidelberg die Autostadt Wolfsburg vom Spitzenplatz auf Rang 3. Die Universitätsstadt am Neckar sei besonders zukunftsgerichtet und punkte unter anderem mit Forschungsinstituten wie einem Zentrum der Max-Planck-Gesellschaft und einer leistungsfähigen digitalen Infrastruktur, heißt es in der Studie. Ingolstadt verbessert sich auf Rang 2. Erlangen bleibt auf Platz 4, gefolgt von Ulm. Die letzten drei Plätze gehen in der Auswertung unverändert an Herne, Duisburg und Gelsenkirchen.