Anonym getestet Luxus pur – die besten Wellness-Hotels in Deutschland 2023

So unterschiedlich die mit vier Lilien ausgezeichneten Hotels auch sind, in den fünf Kategorien gleichen sie sich (fast) alle. Eine exklusive Lage in der Natur, die an sich schon Ruhe verspricht. Entweder inmitten blumenübersäter Almwiesen, an stillen Bergseen oder an einem kilometerlangen Strand gelegen oder mit Fernblick. Die Küche ist gehoben. Oft können sich die À la carte-Restaurants mit Michelin-Sternen rühmen. Die Wellnessbereiche überzeugen entweder mit Freibecken, die auch im Winter genutzt werden können, ihren Ausstattungen und/oder den Behandlungen, die angeboten werden. Die besten Hotels haben zudem oft eine erwähnenswerte Architektur und Ambiente. Sei es moderne Architektur in „ästhetischer Schlichtheit“ oder altehrwürdige Schlösser, die ihr eigenes Flair verströmen.