Platz 10 in Europa Deutschland schafft bessere Bedingungen für Queere

Der Queerbeauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, äußerte sich erfreut über das Ergebnis. „Kein anderes Land in Europa ist seit dem letzten Jahr so deutlich aufgestiegen“, sagte Lehmann am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Ziel sei es, in die Top Fünf aufzusteigen. „Das können wir schaffen, wenn wir die noch offenen im Koalitionsvertrag vereinbarten Vorhaben umsetzen.“ So plädiert Lehmann beispielsweise dafür, die rechtliche Anerkennung von Regenbogenfamilien weiter zu stärken und die sexuelle Orientierung als Nicht-Diskriminierungsgrund in der Verfassung zu verankern. Hier sieht auch die Organisation Ilga-Europe noch Lücken.