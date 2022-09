Deutschland zählt zu schlimmsten Müllsündern Europas : Deutsche Umwelthilfe fordert Halbierung des Verpackungsmüll bis 2026

In Bällen gepresster Verpackungsmüll aus gelben Säcken oder gelben Tonnen. Die deutsche Umwelthilfe fordert die Halbierung dieses Verpackungsabfalls und eine Einweg-Abgabe auf Plastikflaschen sowie Takeaway-Verpackungen. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin Auch in den letzten Jahren gab es keine Besserung, was den Anfall von Verpackungsmüll betrifft. Die Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe Barbara Metz übt Kritik an Bundesumweltministerin Lemke und fordert weitere Lenkungsinstrumente.

Neuste Zahlen des Umweltbundesamts zeigen, dass es keine Trendwende beim Anfall von Verpackungsmüll gibt. Mit 225,8 Kilogramm pro Kopf und Jahr gehört Deutschland weiterhin zu den größten Müllsündern in ganz Europa. Zwar ist die Menge an Verpackungsabfall in 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozent auf 18,8 Millionen Tonnen gesunken, allerdings wird dies eher auf die verminderte Produktion der Industrie während der Corona-Pandemie zurückgeführt.

Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe, betont, dass sich die Zahlen in Deutschland nach wie vor auf einem Höchstniveau befänden und fordert Bundesumweltministerin Steffi Lemke dazu auf, etwas zu unternehmen: „Die im Koalitionsvertrag angekündigten Ziele zur Abfallvermeidung und einer Förderung von Mehrweg sind bislang nichts als heiße Luft. Dabei braucht es zur Lösung des Müllproblems dringend ein gesetzliches Abfallvermeidungsziel.“ Bis 2026 müsse Deutschland seinen Verpackungsmüll halbieren. Dafür bedürfe es ihrer Ansicht nach weitere Lenkungsinstrumente, wie etwa eine Abgabe auf Einweg-Plastikflaschen und Dosen von mindestens 20 Cent zusätzlich zum Pfand.

(RPO)