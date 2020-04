Ankunft am Samstag : Deutschland nimmt Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern auf

Ankunft am Samstag

Unter den Menschen in dem Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos gibt es auch viele Kinder und Jugendliche. Foto: dpa/Angelos Tzortzinis

Berlin Nach wochenlangen Vorbereitungen sollen am kommenden Samstag 58 Kinder aus Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln nach Deutschland gebracht werden. Sie werden zunächst zwei Wochen in Quarantäne verbringen.

Deutschland sei entsprechend seiner Zusage auch bereit, mehr unbegleitete Minderjährige von den Ägäis-Inseln aufzunehmen, betonte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Mittwoch in Berlin. Die griechischen Behörden und die beteiligten UN-Organisationen hätten jedoch bislang noch nicht für mehr Kinder alle notwendigen Informationen zusammengetragen. Unter anderem soll die Herkunft der Kinder geklärt werden. Auch die Frage, ob sie womöglich Verwandte in einem anderen EU-Staat haben, spielt eine Rolle.