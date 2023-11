Klimakrise Deutschland bereits um 1,7 Grad erwärmt

„Die Schmerzgrenze des Planeten ist erreicht“, sagte Lemke kurz vor Beginn des jährlichen Weltklimagipfels in Dubai. Dort wird darum gerungen, die weltweite Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit vor gut 150 Jahren zu begrenzen. „Die Klimakrise zwingt uns zum Handeln“, betonte die Grünen-Politikern. Das gelte trotz der Debatte über den Bundeshaushalt. Der Klimaschutz und das damit verbundene Artensterben machten deswegen nicht halt. Lemkes „Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz“ sollte eigentlich bis 2026 mit vier Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) finanziert werden, die jetzt infrage stehen. Der Monitoring-Bericht wird alle vier Jahre in Zusammenarbeit mit Umweltbundesamt und Wissenschaftlern erarbeitet. Er soll die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels in Deutschland und mögliche Instrumente zur Anpassung analysieren.