Vor Deutschland-Spiel gegen Argentinien : Fan sorgt bei Schweigeminute für Halle-Opfer für Aufsehen

Dortmund Serge Gnabry und Niklas Süle konnten sich vor Anpfiff des Spiels bei der Schweigeminute für die Opfer von Halle ein Lachen nicht verkneifen. Grund war ein Fan, der einen anderen Fan im Stadion deutlich zurecht wies.

Das Grinsen der deutschen Fußballer bei der Schweigeminute vor dem Spiel gegen Argentinien am Mittwochabend hat bei vielen TV-Zuschauern für Verwirrung gesorgt: Serge Gnabry konnte sich ein Lachen nicht verkneifen, auch Niklas Süle und Luca Waldschmidt mussten schmunzeln, als sie Arm in Arm am Mittelkreis standen. Dabei war der Anlass für die Schweigeminute durchaus ein ernster: Es sollte den Opfern des mutmaßlich rechtsextremistischen Anschlags in Halle an der Saale gedacht werden, der am Mittwoch für Entsetzen gesorgt hatte. Zwei Menschen wurden erschossen (mehr dazu lesen Sie hier).