Viele Wolken Blick auf Mondfinsternis war nur vereinzelt möglich

In weiten Teilen Deutschlands haben am Samstagabend Wolken die Sicht auf die partielle Mondfinsternis behindert. Am besten standen die Chancen, das Himmelsschauspiel beobachten zu können, in Süddeutschland südlich der Donau. Auch im Raum Hamburg bis nach Brandenburg sollte es Chancen auf Wolkenlücken geben. In Berlin war das Schauspiel am späten Abend zu sehen, während die Bewölkung in der Mitte Deutschlands zu dicht dafür war.