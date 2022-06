Auf der beliebten Einkaufsmeile nahe der Berliner Gedächtniskirche ist ein Auto in eine Menschengruppe gefahren - ein Mensch starb, fünf weitere erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Am Tag nach der Tat ist die Trauer in der Hauptstadt groß. An der Tauentzienstraße, wo sich die Amoktat abspielte, legten Menschen an unterschiedlichen Orten Blumen und Kerzen auf dem Bürgersteig nieder.