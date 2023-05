Berechnungen von Umweltschützern Warum Deutschland ab Donnerstag ökologisch auf Pump lebt

Deutschland hat nach Berechnungen von Umweltschützern in diesem Jahr am 4. Mai seine ökologischen Ressourcen für das Jahr 2023 aufgebraucht. Während der weltweite Erdüberlastungstag im Juli oder August erreicht werden wird, fällt der deutsche „Earth Overshoot Day“ wie 2022 auf den 4. Mai, wie die Umweltorganisation Germanwatch am Donnerstag in Berlin mitteilte.