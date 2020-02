Safer Internet Day : Kinderhilfswerk fordert besseren Schutz für Kinder-Influencer

Berlin Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert die stärkere Berücksichtigung des Kindeswohls für Kinder-Influencer in sozialen Medien. Kinder dürften nicht gedrängt, gelockt oder gar gezwungen werden, vor der Kamera zu agieren.

„Wenn arrangierte Szenen gezeigt werden, in denen zugleich, und egal wie subtil für Produkte geworben wird, ist das ganz klar Kinderarbeit. Die ist in Deutschland grundsätzlich verboten“, erklärte Kinderhilfswerks-Präsident Thomas Krüger am Dienstag in Berlin anlässlich des Safer Internet Day. Das ist ein von der Europäischen Union initiierter jährlich veranstalteter weltweiter Aktionstag für mehr Sicherheit im Internet.

Auch der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes‐Wilhelm Rörig, hat zum „Safer Internet Day“ am Dienstag wirksame Maßnahmen zum Kinderschutz bei digitalen Angeboten gefordert. „Wir brauchen eine Debatte zum Verhältnis von Datenschutz und Kinderschutz im Netz“, erklärte der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs am Montag in Berlin. Im Internet seien unzählige Bilder und Filme, die sexuelle Gewaltverbrechen an Kindern und Jugendlichen zeigen, problemlos verfügbar. Produzenten, Besitzer oder Verbreiter solcher Missbrauchsabbildungen kämen zu leicht ungestraft davon. Der „Safer Internet Day“ am 11. Februar macht auf die Gefahren des Internets für Kinder und Jugendliche aufmerksam.