Deutscher Wetterdienst : 2020 zweitwärmstes Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen

Offenbach Mit einer Temperatur von 10,4 Grad im Mittel war 2020 das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einem beschleunigten Klimawandel.

Lediglich 2018 sei es mit 10,5 Grad noch etwas wärmer gewesen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mit. 2020 sei zudem das dritte zu trockene Jahr in Folge gewesen. Teilweise hätten sich in den vergangenen Monaten auch Dürre- und Starkregenphasen abgewechselt.