Deutscher Presserat : „Bild“ wird für Artikel über Drosten-Studie gerügt

Berlin Ein Artikel über eine Studie des Virologen Christian Drosten hat der „Bild“-Zeitung eine Rüge des Deutschen Presserates eingebracht.

Der Beschwerdeausschuss sieht in dem im Mai erschienenen Bericht mehrere Verstöße gegen die journalistische Sorgfaltspflicht laut Pressekodex, an dessen ethischen Standards sich die Medienbranche orientiert. Ein „Bild“-Sprecher teilte am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit: „Die wie immer zu erwartende Kommentierung des Presserates nehmen wir zur Kenntnis. Der Kern der Berichterstattung von "Bild" zu der Studie, die große gesellschaftliche Auswirkungen auf das Leben der Menschen in unserem Land hatte, bleibt davon unberührt.“