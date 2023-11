Ehrung Deutscher Karikaturenpreis 2023 vergeben

Der Deutsche Karikaturenpreis wird seit dem Jahr 2000 von der in Dresden erscheinenden „Sächsischen Zeitung“ vergeben, seit 2016 gemeinsam mit dem „Weser-Kurier“ (Bremen) und seit 2022 auch mit der „Rheinischen Post“ (Düsseldorf). Medienpartner des Wettbewerbs sind auch in diesem Jahr der Deutschlandfunk und der Mitteldeutsche Rundfunk Sachsen (MDR). An die Preisverleihung schließen sich Ausstellungen in Bremen und Dresden an.