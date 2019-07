Deutscher Allergie- und Asthmabund : „Das Silvesterfeuerwerk zu verbieten, geht viel zu weit“

Silvesterfeuerwerk am Burgplatz in Düsseldorf (Archiv). Foto: dpa

Düsseldorf Die deutsche Umwelthilfe will in 31 Städten das Silvesterfeuerwerk verbieten - wegen der Umwelt, aber auch, weil Asthmatiker besonders unter dem Rauch leiden würden. Der Deutsche Asthma- und Allergikerbund sieht das allerdings anders.

Der Himmel über zehn Städten in NRW soll demnächst an Silvester dunkel bleiben - jedenfalls, wenn es nach der Deutschen Umwelthilfe geht. Wie die Umweltschutzorganisation am Montag mitteilte, stellte sie formelle Anträge bei bundesweit 31 Städten, in denen die Feinstaubbelastung über den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegt. Entsprechend würde die Böllerei nicht nur der Umwelt, sondern insbesondere auch Menschen mit Atemwegserkrankungen wie Asthma schaden.