Deutschen Bahn investiert So sorgt die Bahn jetzt für mobilfunkdurchlässige ICE-Fenster

Um den Mobilfunkempfang in Fernverkehrszügen zu verbessern, will die Deutsche Bahn 50 Millionen Euro in die Überarbeitung der Fenster in ICE- und IC-Waggons investieren. In den kommenden Jahren sollen 70.000 Fenster von 3300 Wagen mit einem Laser bearbeitet werden, wie die „Bild am Sonntag“ berichtete.