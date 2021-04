Neue Zahlen des Umweltministeriums : Deutsche Zoos verkauften 2500 artgeschützte Tiere ins Ausland

Berlin Deutsche Zoos haben in den vergangenen 15 Jahren gut 1900 artgeschützte seltene Tiere eingeführt. 43 Prozent davon oder fast die Hälfte stammten nicht aus Züchtungen, sondern wurden in der Wildnis gefangen, darunter auch Menschenaffen, Elefanten, Nashörner, Eisbären, Großkatzen und Papageien. Das geht aus der Antwort des Umweltministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion hervor.

Zwischen 2005 und 2020 führten die deutschen Zoos demnach knapp 2500 artgeschützte Tiere ins Ausland aus. Davon wurden jedoch nur 147 Tiere ausgewildert, die große Mehrheit ging dagegen an andere Zoos oder ähnliche Einrichtungen.

Tierschützer kritisieren bereits seit Jahren, dass die Zoos seltene Tiere aus der Wildnis einfangen, um sie in Zoos zur Schau zu stellen. Besonders kritisch sehen sie die Exporte von meist nachgezüchteten seltenen Tieren ins Ausland, da es keine verlässlichen internationalen Qualitäts-Standards für Zoos gebe und nicht sicher sei, ob die Tiere im Ausland artgerecht gehalten würden oder dort in andere fremde Hände gelangten, etwa in den Handel mit seltenen Tieren.