Gefundenes Fressen für Borkenkäfer : Deutsche Wälder leiden zusehends unter Trockenheit

Berlin Trockenheit und Schädlinge setzen dem deutschen Wald immer mehr zu. In den vergangenen Jahren mussten zunehmend geschädigte Bäume gefällt werden.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mitteilte, wurde 2019 mit 32 Millionen Kubikmetern fast dreimal so viel Schadholz wegen Insektenschäden eingeschlagen wie im Vorjahr mit elf Millionen Kubikmetern. 2017 waren es sechs Millionen Kubikmeter. „Die heimischen Wälder litten in den vergangenen Jahren unter Trockenheit und Hitzeperioden. Schädlinge wie der Borkenkäfer können sich in bereits geschwächten Bäumen besonders schnell vermehren", so die Erläuterung der Wiesbadener Statistiker.