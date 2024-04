Studie der Deutschen Umwelthilfe Methan-Ausstoß aus Braunkohletagebau 184-mal höher als angenommen

Das Umweltbundesamt bestätigte, dass es bei der Messung offene Fragen gebe. „Aus Sicht des Umweltbundesamts lässt die vorgestellte Studie allerdings wichtige Faktoren außer Acht und ist an entscheidenden Stellen methodisch ungenau“, so Christian Böttcher, der am Umweltbundesamt an der Berechnung von Emissionen arbeitet. „Wir gehen deshalb davon aus, dass die Untersuchung den deutschen Methan-Ausstoß überschätzt.“