Vermüllung durch pfandfreie Getränkedosen : Deutsche Umwelthilfe klagt gegen „dänischen Dosentourismus“

Ein Däne steht mit einem Einkaufswagen voller pfandfreier Getränkedosen auf einem Parkplatz vor einem Supermarkt in Flensburg an der deutsch-dänischen-Grenze. Foto: dpa/Gregor Fischer

Berlin/Flensburg An der Grenze Schleswig-Holsteins zu Dänemark werden in deutschen Shops mehrere Millionen Getränkedosen im Jahr verkauft – pfandfrei. Deswegen werden die Dosen oft achtlos weggeworfen, die Landschaft sei „zugemüllt“.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will den Landkreis Schleswig-Flensburg wegen Vermüllung der deutsch-dänischen Grenzregion verklagen. „Deutsche Grenzshops verkaufen jährlich rund 650 Millionen Getränkedosen an skandinavische Verbraucher, ohne darauf ein Pfand zu erheben“, sagte die stellvertretende Geschäftsführerin der DUH, Barbara Metz, am Montag in Berlin. Die Folge sei, dass weite Teile der Landschaft im deutsch-dänischen Grenzgebiet mit Dosenschrott zugemüllt werden. Die DUH habe nun Klage beim Verwaltungsgericht Schleswig gegen den Landkreis zum Stopp des pfandfreien Verkaufs von Getränkedosen eingereicht.