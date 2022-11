Personalmangel : Deutsche Post erwartet weiterhin Probleme bei Auslieferung

Bonn Wegen bis zu 30 Prozent fehlenden Personals kam es bei der Deutschen Post in den vergangenen Monaten zu zahlreichen Auslieferungsproblemen. Örtlich soll es auch weiterhin Verzögerungen geben.

Die Deutsche Post erwartet, dass es auch weiterhin örtlich zu Verzögerungen bei der Auslieferung von Paketen und vor allem von Briefen kommen wird. „Wir haben weiterhin aktuell Hotspots“, sagte Thomas Schneider, Betriebschef der Brief- und Paketsparte der Post, am Mittwoch. „Wir sind noch nicht über den Berg.“

In den vergangenen Monaten habe in einzelnen Postbezirken tageweise bis zu 30 Prozent Personal gefehlt, sagte Nikola Hagleiter, Mitglied im Konzernvorstand für den Paket- und Briefbereich. Dies gehe auf eine Verkettung verschiedener Umstände zurück: die allgemein angespannte Personallage, ein hoher Corona-bedingter Krankenstand sowie „sehr volatile Sendungsmengen“. In einigen Fällen seien auch Notfallkonzepte zu spät aktiviert worden.