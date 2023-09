Bundesweit 80.000 Angriffe auf Retter In NRW werden Einsatzkräfte am häufigsten angegriffen

Dies ergab eine am Samstag veröffentlichte Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) in Behörden von allen 16 Bundesländern. Ziel der Angriffe waren demnach rund 76.000 Polizisten, tausend Feuerwehrleute und 2100 andere Rettungskräfte. In allen Bundesländern zeigt sich der Umfrage zufolge eine steigende Tendenz.