Neue Studie : Deutsche haben Freizeitstress – Smartphones sogar als Liebestöter?

Berlin Die Deutschen haben verlernt, ihre Freizeit zu genießen - und der Hauptgrund dafür ist das Smartphone: Das geht aus der repräsentativen Studie „Freizeit-Monitor 2019“ hervor, die die Stiftung für Zukunftsfragen am Donnerstag veröffentlicht hat.

Die sozialen Medien helfen dabei nur begrenzt, im Gegenteil: Die perfekten Bilder der Anderen auf Instagram und Co. würden viele unter Druck setzen. „Sie haben sogar Angst davor, dass andere mehr Spaß haben.“ Die Folge sei der Wunsch, aus allem nur das Beste herauszuholen. „Es gibt einen Trend zur Optimierung, der im ganzen Leben stattfindet. Auf der Arbeit, für den Körper und eben auch in der Freizeit.“ Das schaffe Stress, Freizeitstress.

58 Prozent der Befragten gaben an, sich in ihrer Freizeit zu viel vorzunehmen. Insbesondere Jugendliche, junge Erwachsene und Singles springen von einer Aktivität zur nächsten, wollen überall dabei sein und sich möglichst nichts entgehen lassen, heißt es in der Studie. Ein Fazit des „Freizeit-Monitors“ sei deshalb: „Viele sind in ihrer Freizeit immer weniger in der Lage, ihre Aktivitäten auch zu genießen.“