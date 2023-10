Neue Strategie Deutsche Bank will 250 Postbank-Filialen aufgeben

Die Deutsche Bank will ihr Netz von 550 Postbank-Filialen drastisch ausdünnen. Privatkunden-Chef Claudio de Sanctis kündigte in einem am Montag veröffentlichten Interview der „Financial Times“ (FT) an, 250 Standorte würden bis Mitte 2026 geschlossen. Viele Zweigstellen seien seit langem unprofitabel, hätten aber wegen eines langfristigen Vertrags mit der Deutschen Post, dem vorherigen Eigentümer der Postbank, nicht aufgegeben werden können. Nun wurde der Vertrag neu verhandelt. Auch das Netz der Deutsche-Bank-Filialen solle weiter gestutzt werden, sagte de Sanctis, ohne genaue Zahlen zu nennen.