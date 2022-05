Schlechteste Pünktlichkeitsquote seit 2015 : Verspätungen bei der Deutschen Bahn häufen sich

Die ICE- und Intercity-Züge kamen in nur 69,1 Prozent der Fälle pünktlich, wie die Deutsche Bahn am Montag mitteilte. Foto: dpa/Carsten Koall

Berlin So schlecht wie im April war die Pünktlichkeitsquote der Deutschen Bahn zuletzt im Juli 2015. Dabei hat sich der Konzern vorgenommen, für das Gesamtjahr eine Quote von 80 Prozent im Fernverkehr zu erreichen.

Die Fernzüge der Deutschen Bahn haben sich im April so oft verspätet wie lange nicht. Die ICE- und Intercity-Züge kamen in 69,1 Prozent der Fälle pünktlich, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Das bedeutet, dass sie ihre planmäßige Ankunftszeit jeweils weniger als sechs Minuten überschritten. Eine geringere Pünktlichkeitsquote in einem Monat hatte es zuletzt im Juli 2015 gegeben.