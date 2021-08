Zugausfälle schon am Abend : Lokführer stimmen für Streik bei der Deutschen Bahn

Frankfurt Die Mitglieder der Lokführer-Gewerkschaft GDL wollen im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn auf Konfrontationskurs gehen. Die Mitglieder haben sich zu 95 Prozent für Streikmaßnahmen ausgesprochen. Am Dienstag trifft es den Frachtverkehr, am Mittwoch die Pendler.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ruft zum Streik bei der Deutschen Bahn auf. Der Ausstand soll im Güterverkehr bereits am Dienstagabend um 19.00 Uhr beginnen, kündigte der GDL-Vorsitzende Caus Weselsky am Dienstag in Frankfurt an. Es folgt ein bundesweiter 48-stündiger Streik im Personenverkehr und in der Bahn-Infrastruktur vom Mittwoch, 2.00 Uhr, bis Freitag, 2.00 Uhr.