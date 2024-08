Bauarbeiten zwischen Hamm und Hannover Bahnsperrung in NRW beeinträchtigt deutschlandweiten Zugverkehr

Wer in den kommenden Wochen in NRW mit der Bahn unterwegs ist, muss sich auf erhebliche Verspätungen einstellen. Denn die Deutsche Bahn hat für den Zeitraum vom 16. August (21 Uhr) bis zum 6. September (21 Uhr) umfangreiche Bauarbeiten angekündigt. Betroffen ist die Strecke zwischen Hamm und Hannover, auf der Brückenarbeiten geplant sind. In dieser Zeit kann die Bahnstrecke nicht befahren werden.