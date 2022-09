Wegen steigenden Energiekosten : Deutsche Bahn plant wieder Fahrpreiserhöhung

Berlin Vor kurzem erst endete das Neun-Euro-Ticket, nun gibt die Deutsche Bahn eine Fahrpreiserhöhung für den Winter bekannt. Grund dafür sind die steigenden Energiekosten.

Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen sich auch in diesem Winter auf eine Fahrpreiserhöhung einstellen. Das machte Vorstandsmitglied Michael Peterson am Mittwoch deutlich. Er verwies auf die stark gestiegenen Energiekosten. „Natürlich werden wir Preise erhöhen müssen“, sagte Peterson am Rande der Präsentation eines neuen Zuges in Berlin. Die Bahn werde Ende des Monats über die Erhöhung informieren. Aufs Jahr gerechnet erwartet der Konzern zusätzliche Energiekosten von etwa zwei Milliarden Euro.