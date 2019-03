Bahnkunden freut es: Deutsche Bahn schafft kostenloses WLAN in allen IC-Zügen

Deutsche Bahn schafft kostenloses WLAN in allen IC-Zügen

In allen IC soll ab 2021 kostenloses WIFI eingeführt werden. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Berlin Frohe Kunde für Bahnkunden: Ab Ende 2021 steht auch den IC-Zügen Wifi zur Verfügung. In den schnelleren ICE wurde das kostenfreie Wifi schon vor längerer Zeit eingeführt.

Bahnkunden können bald nicht nur im ICE, sondern auch im Intercity kostenloses WLAN nutzen. Bis Ende 2021 sollen alle IC-Züge für insgesamt 30 Millionen Euro mit der gleichen Internet-Technik ausgerüstet werden, die jetzt schon in den ICE verbaut ist. Ein Bahn-Sprecher bestätigte einen entsprechenden Bericht der Funke-Mediengruppe (Dienstag), verwies für Details aber auf eine Pressemitteilung, die am Dienstag veröffentlicht werden sollte. Bereits seit Mitte März sind laut dem Funke-Bericht einige IC-Züge testweise mit kostenlosem WLAN unterwegs. In den kommenden drei Jahren würden rund 1000 Intercitys umgerüstet.