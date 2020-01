Kostenpflichtiger Inhalt: Nach verunglücktem Tweet : Schwangere prangert Einstiegshilfe am Gleis an - Bahn entschuldigt sich

Fahrgäste bei der Deutschen Bahn. Foto: dpa/Christoph Schmidt

München Erneut ist die Deutsche Bahn mit einer Aussage via Twitter in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Dieses Mal geht es aber nicht um Greta Thunberg, sondern um die Einstiegshilfe an Bahnhöfen. Die Bahn entschuldigte sich für den Tweet.