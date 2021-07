Besonders in Stieffamilien : Deutsche adoptieren verstärkt Säuglinge oder Kleinkinder

Wiesbaden Im vergangenen Jahr sind in Deutschland knapp 3800 Kinder adoptiert worden. Auch wenn es zuletzt wieder einen minimalen Anstieg gegeben hatte, geht die Gesamtzahl der Adoptionen - mit Schwankungen - seit vielen Jahren deutlich zurück.

Der weitaus größte Teil (65 Prozent) wurde dabei von Stiefmüttern oder Stiefvätern adoptiert, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Auch wenn es zuletzt wieder einen minimalen Anstieg gegeben hatte, geht die Gesamtzahl der Adoptionen - mit Schwankungen - seit vielen Jahren deutlich zurück. So wurden der Statistik zufolge im Jahr 2000 noch mehr als 6000 Kinder adoptiert. Ein Grund für den generellen Rückgang seien auch Fortschritte in der Reproduktionsmedizin, hieß es.