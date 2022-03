Statistisches Bundesamt : Deutlich mehr Verpackungsmüll im Corona-Jahr 2020

Wiesbaden/Düsseldorf Im ersten Corona-Jahr waren die Menschen mehr Zuhause. Das zeigt sich auch an der produzierten Menge Müll in den deutschen Haushalten. Dort wurde mehr Verpackung weggeschmissen als im Jahr zuvor. NRW lag leicht unter dem Durchschnitt.

Im Corona-Jahr 2020 haben die deutschen Haushalte deutlich mehr Verpackungen verbraucht als im Jahr zuvor. Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, sammelten Entsorgungsbetriebe pro Kopf 78 Kilogramm Verpackungsmüll ein, sechs Kilogramm mehr als im Jahr zuvor. Das gesamte Aufkommen an Verpackungsmüll, der vorwiegend in der gelben Tonne sowie Glas- und Papiercontainern gesammelt wird, stieg um 9,3 Prozent auf 6,5 Millionen Tonnen. In Nordrhein-Westfalen lag der Wert mit 76 Kilogramm pro Kopf leicht unter dem bundesweiten Durchschnitt.